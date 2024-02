Nowa "Walka o ogień"? Nikt nie rozpozna hollywoodzkich gwiazd

David Zellner i Nathan Zellner – czołowi reprezentanci kina niezależnego w Stanach - zrealizowali kolejną ciekawą produkcję. Tym razem przenieśli widzów do prehistorycznych czasów, w których życie ogranicza się do przetrwania i reprodukcji, co od razu można zauważyć w opublikowanym w sieci zwiastunie "Sasquatch Sunset". Dwa małpoludy ciężko pracują nad prokreacją, a dwa inne, jakby trochę zdziwione, z uwagą przyglądają się ich wysiłkom...