"Tar". Cate Blanchett dostaje nagrody za rolę. Wszyscy jednak piszą o skandalu

Wbrew temu też, co sądzi Aslop, "Tar" nie jest wyłącznie filmem o tym, że dyrygentka dysponująca władzą jest złą osobą. To jednak historia trochę bardziej skomplikowana, bo Field wpisał swoją postać w dużo szerszy kontekst. Nawet gdybyśmy musieli zawęzić wymowę obrazu do tego, na co narzeka Aslop, to nie ma większego sensu wymagać od twórcy, by koniecznie przedstawił pozytywny portret kobiety na kierowniczym stanowisku (historia niejednokrotnie pokazała nam, że niezależnie od płci ludzie z taką pozycją nie zawsze są najmilsi w usposobieniu).