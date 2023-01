Złote Globy 2023. Co stało się na gali? Drętwota i żenujące przemówienia

Rozprowadzający, a nie żartowniś

Ceremonia była zaskakująco poważna i grzeczna - to już zdecydowanie nie są czasy, kiedy Ricky Gervais obrażał wszystkich, mocno wyśmiewał przemysł filmowy i bezlitośnie kpił z samego siebie. Tegoroczny prowadzący, młody komik Jerrod Carmichael, był raczej miły i elegancki, a co za tym idzie - nijaki. W wielu momentach nie komentował tego, co się działo na scenie, nie żartował, skupiał się raczej tylko na pilnowaniu scenariusza i zapowiadaniu kolejnych osób wchodzących na scenę.