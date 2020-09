Tara Reid nie kryje żalu. Upadła gwiazda została zdradzona przez "przyjaciół"

Tara Reid podbiła serca widzów jako śliczna blondynka z "American Pie" czy "Wiecznego studenta". 20 lat później cały czas ciężko pracuje w zawodzie, ale dziś jest o niej głośno głównie przez skandale i drastyczną metamorfozę. Sama siebie uważa za ofiarę nagonki i fałszywych przyjaciół.

To już tradycja, że gdy 45-letnia aktorka gości na łamach prasy, to zazwyczaj w negatywnym kontekście. Pijackie skandale, garderobiane wpadki, podejrzenia o anoreksję. Ona sama nie uważa, by robiła coś złego czy oburzającego. – W tym kraju nie można się zabawić. Jeśli się bawisz, idziesz potańczyć, to jesteś złą dziewczynką. Jeśli facet idzie do klubu, to mówią: "On jest gwiazdą rocka". Totalnie podwójne standardy – mówiła Reid w rozmowie z TooFab.

Hilary Swank w "Rozłące": oscarowa aktorka w nowym hicie Netfliksa wszystkich zaskoczy

Aktorka podkreśla, że jeśli nie pracuje, to powinna móc wyjść z domu i się zabawić. Tymczasem prawie każda jej wizyta w klubie jest pożywką dla paparazzi i internetowych trolli.

- Prześladowanie w sieci, jeśli masz problemy z wagą, jesteś gejem, lesbijką… jest mnóstwo rasizmu, to musi się skończyć. To powinno być o wiele lepiej kontrolowane. Media społecznościowe to bardzo niebezpieczne narzędzie – dodała aktorka, która wielokrotnie czytała o sobie, że ma anoreksję, problemy z alkoholem czy że jest ofiarą operacji plastycznych.

Tara Reid opowiedziała też o bolesnych sytuacjach, gdy rzekomi przyjaciele, którym kiedyś pomogła, później odwrócili się do niej plecami.

- Był taki czas w mojej karierze, gdy byłam największą gwiazdą i pomagałam innym celebrytom zdobywać role w filmach. Nie będę mówić po nazwisku, ale nagle oni stali się sławniejsi i zupełnie o mnie zapomnieli – mówiła Reid, która teraz stara się otaczać tylko prawdziwymi przyjaciółmi.

Nie da się ukryć, że gwiazda Tary Reid nie błyszczy już jak 20 lat temu. Aktorka cały czas ma pełny grafik, jednak większość jej filmów to niszowe i niskobudżetowe horrory w stylu "El Chapo and the Curse of the Pirate Zombies" czy "Ghostkiller". Gwiazda serii "Rekinado" wyraźnie stawia na ilość, niż na jakość – aktualnie jej nazwisko widnieje na liście płac aż 17 pełnometrażowych filmów, które są kręcone lub były niedawno zapowiedziane.