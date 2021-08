Tarantino zarabia miliony. Z matką nie chce się jednak podzielić

Dwukrotny zdobywca Oscara wspomina, że jego matka była jedną z tych osób, które robiły wszystko, aby zniechęcić go do kariery pisarskiej. A rzucanie kłód pod nogi zaczęło się już w szkole podstawowej. Tarantino twierdzi, że pierwszy scenariusz napisał w wieku 12 lat. Pamięta nawet jego tytuł "Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit". W tym czasie zaczął mieć też kłopoty z nauczycielami, którzy jego pasję postrzegali jako "wyzywający akt buntu i nie mogli zrozumieć, że jest to dla mnie ważniejsze niż praca na lekcji".