Te komedie rozbiły bank. Dzisiaj są kultowe

Nowości na HBO Max w maju. Co obejrzeć?

Pierwsza połowa maja będzie też świetną okazją do nadrobienia kilku znakomitych tytułów z ostatnich lat. W "Lobsterze" Yorgos Lanthimos, który niedawno zachwycił "Biednymi istotami" z Emmą Stone, prezentuje smutną wizję przyszłości, w której samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie w ciągu 1,5 miesiąca muszą znaleźć partnera. Uhonorowany dwiema Europejskimi Nagrodami Filmowymi i Nagrodą Jury w Cannes tytuł to prawdziwy popis wycofanego aktorstwa Colina Farrella oraz innych gwiazd ekranu: Rachel Weisz, Olivii Colman, Johna C. Reilly'ego czy Léi Seydoux. Film będzie dostępny w serwisie od piątku, 3 maja.