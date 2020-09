Telewizja – informacja, edukacja i rozrywka

Telewizja, to jedno z podstawowych medium, z którego obecnie korzystają dzieci, młodzież i dorośli, a także osoby starsze. Na początek mamy dla Was ciekawostkę. Pierwsza transmisja telewizyjna z Londynu do Nowego Jorku odbyła się 27 stycznia 1928 roku. Z kolei 3 lipca tego samego roku w Londynie odbyła się transmisja telewizyjna w kolorze. Kto był twórcą obu wynalazków? Oczywiście John Logie Baird. Jednak naprawdę popularna telewizja się stała po II wojnie światowej. W 1960 było na świecie zarejestrowanych około 86 milionów odbiorników telewizyjnych. Jakie funkcje teraz pełni telewizja, a raczej telewizor? Na pierwszym miejscu oglądamy kanały oferowane przez telewizję naziemna, czy kablową. Czerpiemy z nich informacje, uczymy się i bawimy się. W połączeniu z DVD, magnetowidem, konsolą uzyskujemy nowy wymiar rozrywki i edukacji. Możemy każdej chwili coś obejrzeć lub zagrać w grę. Słuchamy też muzyki. Prócz tego mamy do dyspozycji jeszcze platformy z filmami takie, jak Netflix, HBO Go – cały czas powstają nowe. Telewizory już nie są takie ciężkie i duże jak dawniej. Technika idzie do przodu, a my razem z nią. Jeden z wiodących sklepów oferujących tego typu sprzęty w Polsce, to RTV Euro AGD.