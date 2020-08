"Tenet" przyprawia o ból głowy i zachwyca. "Nolan przeszedł samego siebie"

"Mój dług". Po 20 latach wraca głośna sprawa Sławomira Sikory

Średnia przedpremierowych ocen "Tenet" wynosi aż 88 proc. I choć w podsumowaniu nie brakuje not na poziomie 3/5, to tylko jedna jest wyraźnie negatywna. Odpowiada za nią krytyk "Guardiana", który narzekał na zagmatwaną fabułę i pseudonaukowe teorie, które wprawiają widza w konsternację. I jego zdaniem "Tenet" na pewno nie zasługuje na miano wakacyjnego blockbustera.

Z tą opinią nie zgadzają się pozostali recenzenci z anglojęzycznych portali i serwisów. "To może nie jest idealny film, ale może to być po prostu doskonałe kino" – ocenił jeden z krytyków. Drugi dodał wprost: "Nolan to niezwykły artysta".

"Ten film to wyścig z zegarem, który przeczy wszystkiemu, co wiemy o czasie. Sekwencje o dużej skali mają przesuwanie czasu do przodu i do tyłu, zygzakowanie, wszystko naraz. Akcja w tym filmie przewyższa wszystko, co Nolan kiedykolwiek zrobił" – czytamy w jednej z kilkudziesięciu pozytywnych recenzji. "Jeśli ból głowy kiedykolwiek może być przyjemny, to podczas oglądania 'Tenet'".