Katastrofa. Najdroższa produkcja tego roku szoruje po dnie

Nie ulega wątpliwości, że ”Tenet” w Stanach Zjednoczonych nie odniósł psychologicznego zwycięstwa nad koronawirusem. Przede wszystkim nie skłonił wszystkich największych właścicieli kin do otwarcia swoich obiektów. Wbrew oczekiwaniom, podczas minionego weekendu aż 35 proc. sal kinowych pozostała zamknięta. Tym sposobem obraz Christophera Nolana w czasie premierowego tygodnia wyświetlany jest jedynie w 2810 lokalizacjach. Dla porównania, przed pandemią największe hollywoodzkie produkcje były pokazywane w ponad 4 tys. obiektów.

Podczas premierowego weekendu ”Tenet” zarobił w Ameryce 20,2 mln dol. Skromny dorobek, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że mamy do czynienie z jedną z najbardziej prestiżowych, najdroższych (budżet 200 – 225 mln dol.) produkcji zaplanowanych na ten rok. Na dodatek, na oficjalny rezultat z otwarcia składają się jeszcze wpływy z przedpremierowych pokazów (poniedziałek – środa) oraz utarg z czwartkowych, wieczornych seansów, które odbyły się we wszystkich otwartych kinach.

Przed wybuchem pandemii taki rezultat otwarcia oznaczałby finansową porażkę, a ”Tenet” zostałby okrzyknięty przez dziennikarzy największą klęską dekady. Co spotkało np. ”Doktora Dolittle” (w styczniu bieżącego roku – jeszcze przed koronawirusem), który kosztował 175 mln dol., a na starcie zebrał niespełna 22 mln dol. Teraz jednak na wyniki osiągane przez filmy trzeba patrzeć inaczej. Zwłaszcza w Ameryce, gdzie reżim sanitarny jest znacznie bardziej rygorystyczny niż w Europie. Za oceanem w niektórych stanach można sprzedać jedynie 25 proc. miejsc na sali kinowej. Najbardziej łagodne przepisy pozwalają zapełnić maksymalnie 40 proc. miejsc.

Warner Bros., w przeciwieństwie do innych wytwórni, zaryzykował i wprowadził do kin swój tytuł. Czy teraz żałuje swojej decyzji? Raczej nie. Jeżeli studia filmowe chcą odmrażać kina (a na pewno chcą, bo dla nich amerykańskie kina to wciąż podstawowe źródło dochodu), muszą zacząć dynamicznie pobudzać rynek multipleksów. Nawet kosztem poświęcenia swoich filmów.