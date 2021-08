"Terminator". Przez ten film stracił chęć do życia

Ostatecznie zgodził się po spotkaniu z Arnoldem Schwarzeneggerem. "Współpraca z taką gwiazdą to było coś. Poza tym Arnold zrobił na mnie ogromne wrażenie i w mojej głowie zrodziła się myśl, aby rozbudować spuściznę po genialnych filmach Jamesa Camerona. To wszystko było zbyt kuszące". Scenariusz "Genisys" od razu jednak nie spodobał się reżyserowi. "Pomyślałem, że jak wejdziemy wraz z moimi współpracownikami w ten projekt, to naprawimy scenariusz i wszystko będzie świetnie". Tak się jednak nie stało.