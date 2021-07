"Też się boję, czas jest bezwzględny" - Grażyna Torbicka o Festiwalu Dwa Brzegi i przemijaniu

Jeśli mówimy o “starzeniu się”, to często to widać w oczach, ten smutek gdzieś w głębi, że może nie przeżyłam życia tak, jakbym chciała. Dlatego bardzo ważne jest, by dążyć do spełniania swoich marzeń, jakiekolwiek by one nie były. Warto mieć odwagę by zmieniać sytuacje, w których nie czujemy się komfortowo. I tu wracamy do solidarności kobiet. Poczucie, że nie jesteś sama, dodaje odwagi by podążać za marzeniami. Nigdy nie jest na to za późno.