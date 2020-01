"The Batman": Ruszyły zdjęcia do filmu z Robertem Pattinsonem. Fani przedostają się na plan

Wystartował plan zdjęciowy do filmu "The Batman". Pierwsze zdjęcia kręcone są w Londynie. DO sieci trafiły nagrania fanów, którzy krążą prawie że na terenie planu filmowego.

Robert Pattinson zagra główną rolę w filmie "The Batman" (East News)

W Londynie ruszyły zdjęcia do filmu "The Batman". Fani kręcą się bardzo blisko planu zdjęciowego. Do sieci trafiły amatorskie nagrania, które pokazują samochód Gotham Action News, ciężarówkę Gotham Water & Power i przedstawicieli policji Gotham City.

Oprócz tego jeden z fanów zdołał sfotografować osobę ubraną w długi płaszcz i trzymającą w ręku parasol - atrybut Pingwina, jednej z postaci w filmie. Ze względu na jakość zdjęcia trudno rozpoznać, kto to jest. Autor zdjęcia uważa, że to Colin Farrell.