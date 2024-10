Thirty Seconds to Mars wracają do Polski! Już w czerwcu zagrają w Łodzi

Nie da się ukryć, że dotychczasowa kariera Thirty Seconds To Mars to nieustanny rozwój. Multi-platynowy zespół Thirty Seconds to Mars, składający się z braci Jareda i Shannona Leto, triumfalnie powrócił z szóstym studyjnym albumem, "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day", który ukazał się 15 września 2023.