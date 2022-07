"Thor: miłość i grom". Najlepszy Marvel od dawna. Warto było czekać te 5 lat [RECENZJA]

"Thor: miłość i grom" udowadnia jedno - Marvel wciąż jest w stanie robić dobre kino rozrywkowe, na którym można się nie tylko pośmiać, ale i nawet momentami wzruszyć. Rzecz jasna nie uświadczycie tutaj żadnej głębi. To opowieść oparta na prostych schematach, gdzie nikt nie bawi się w psychologizowanie. Waititi nie ustrzegł się typowych dla formuły Marvela stereotypów i mrugnięć w stronę fanów. Ale jednego im za to nie dał - Lokiego. To akurat jest duży plus, bo wreszcie w filmie o Thorze to on sam może grać pierwsze skrzypce.