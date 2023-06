Tim Roth: "Homofobia to problem na całym świecie"

Myślę, że to wciąż jest problem na całym świecie. Ma on korzenie w historii i objawia się na wiele różnych sposobów. Są kraje, które radzą sobie lepiej, gdzie tolerancja jest rozwinięta na szeroką skalę, które aktywnie rozprawiają się ze swoją historią, gdzie są ludzie, którzy wciąż walczą z rasizmem, seksizmem czy homofobią. Od ruchu sufrażystek, do dziś, jest to wciąż trwająca i aktualna walka. Niektóre kraje są w tej walce dalej niż inne. Ale to nie znaczy, że już nie zmagają się z ogromnymi problemami. Nowa Zelandia też ma swoje problemy, ale stara się robić postępy. Wciąż istnieje tam rasizm i problem białej supremacji. Mimo to wydaje się, że ten kraj zmierza w dobrym kierunku.