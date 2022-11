Timothée Chalamet dla WP: "Przekonałem się, że większość aktorów funkcjonuje od wypłaty do wypłaty"

Otóż to! Rozmawiałem ostatnio z Taylor na ten temat. Zadałem jej pytanie: Gdybyś stała na czele fabryki magicznych eliksirów, to jaki wyprodukowałabyś najpierw? Odpowiedziała: Zrobiłabym taki eliksir, który odbierałby zdolność osądzania innych i każdy powinien go wypijać codziennie rano. Mogę oczywiście mówić wyłącznie we własnym imieniu, ale dorastanie we współczesnym świecie to nieustanne narażanie się na cudze komentarze i osądy. Internet, media społecznościowe – to wszystko jest wokół nas i nie pozwala o sobie zapomnieć. Dlatego to była prawdziwa ulga móc na jakiś czas przenieść się do świata, w którym nie ma Twittera, Instagrama, TikToka... [akcja "Do ostatniej kości" toczy się w latach 80. ubiegłego wieku – Y. Cz.-H.] Mam wrażenie, że już wkrótce czeka nas jakaś gigantyczna społeczna zapaść. Przeczuwam to od jakiegoś czasu. Bo w taki sposób, jak teraz, pod nieustannym ostrzałem, po prostu nie da się żyć.