"Titanic. 25 rocznica". Na Walentynki wciąż idealny!

Jeśli więc jakaś nastoletnia para ma, mimo inflacji, do wydania 65 zł za dwa bilety - polecam wybrać się na "Titanica" w ultranowoczesnej wersji 4K 3D. W końcu każdy z nas, poza sączeniem taniego piwka przed Netfliksem, musi wybrać się od czasu do czasu na koncert do pięknej sali, gdzie gra orkiestra i obowiązują stroje balowe. "Titanic" to właśnie zaproszenie na taki bal. Prehistoryczne, ale wciąż doskonałe kino z 1997 r.