Czy Rose mogła ocalić Jacka? Największa zagadka "Titanica" nareszcie rozwikłana

To jedna z wielu scen filmu, na których płakały całe pokolenia widzów. Historia tej zakazanej miłości tak silnie rezonowała z odbiorcami, że ci nie mogli darować twórcom, że "zabili Jacka". Od lat mówi się, że przecież obydwoje mogli zmieścić się na tych drzwiach i przeżyć. Cameron miał dość i postanowił przeprowadzić naukowy eksperyment, by wreszcie to rozstrzygnąć.