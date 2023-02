W walentynki zabraknie biletów. Leonardo DiCaprio znów młody

Film "Titanic: 25. rocznica" z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet będzie można oglądać w wersji 4K 3D. Jak zapewnia jego reżyser i producent James Cameron, jakość obrazu zremasterowanego przeboju z 1997 roku nie będzie gorsza od tego, co mogliśmy oglądać w filmie "Avatar: Istota wody". Poprawiono też dźwięk, który został "podciągnięty" do technologii, która jest obecne wykorzystywana do kinowych produkcji.