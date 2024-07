Tłumy w kinach. Ale część widzów nie daje rady i wychodzi

Recenzenci zaś piali z zachwytu, pisząc, że "Kod zła" to jeden z najlepszych horrorów dekady. Ba, porównywali go nawet do klasyków takich jak "Milczenie owiec". Okrutnie ucharakteryzowany Cage to coś, czego długo nie zapomną widzowie. Czy jest naprawdę tak strasznie? - To trochę ściema - opowiadamy w nowym odcinku podcastu "Clickbait", którego możecie posłuchać poniżej.