To już koniec. Słynny wiewiór w końcu to zrobił

Co dalej będzie się działo z "Epoką lodowcową"? Disney wypuścił w tym roku spin-off "The Ice Age Adventures of Buck Wild", który nie trafił jednak do kin, a na ich platformę. W produkcji zabrakło Scrata, co można poczytywać jako ogromny błąd. Z kolei słaby odbiór filmu sprawił, że seria prawdopodobnie nie doczeka się już kolejnych odsłon. Na pewno nie przez dłuższy czas.