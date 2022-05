To już rzadkość. Scena miłosna z Tomem Cruise'em zaskakuje

Jennifer Connelly wyjaśniła: "Skupiliśmy się na intymności, aby pokazać, jak pasują do siebie nawzajem. Te postacie tworzą bardzo czuły związek. Miłosną scenę poprzedza rozmowa w łóżku. To wiele mówi o ich wzajemnych relacjach. Mają swoje problemy, ale poruszają się je z humorem i żartobliwością. Nie tworzą pomiędzy sobą żadnych barier. Rozmowa jest więc wstępem do tego, co nastąpi później. Moja bohaterka jest osobą pozytywną i zmierzającą w kierunku szczęścia".