To będzie hit. Wirujący seks ponownie rozpali emocje

Przypomnijmy, że "Dirty Dancing" z 1987 r. został wyróżniony Oscarem za najlepszą piosenkę. Utwór "(I've Had) The Time of My Life" stał się hitem na tanecznych parkietach całego świata. Jennifer Grey oraz Patrick Swayze za swoje kreacje zostali wyróżnieni nominacją do Złotego Globu. "Dirty Dancing" ogromną popularnością cieszył się także w naszym kraju. Podbił serca polskich widzów pod pomysłowym i chwytliwym tytułem "Wirujący seks".