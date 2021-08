To już wojna. Disney zrywa wszelkie więzi ze Scarlett Johansson

Scarlett Johansson w tym roku pojawiła się na dużym ekranie w "Czarnej Wdowie". Wszystko wskazuje na to, że będzie to jej ostatni film w karierze zrealizowany w wytwórni Disneya. Z tym aktorka łatwo się pogodzi. Zapewne była już na to przygotowana, gdy wniosła sprawę do sądu przeciwko wytwórni. Jednak w Hollywood osoby, które postawiły się wielkim korporacjom często spotykały się z ostracyzmem w całym filmowym środowisku.