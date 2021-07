"Czarna Wdowa" zalicza zjazd. Znaleźli już winowajcę

Przypomnijmy, że "Czarna Wdowa" podczas premierowego weekendu zarobiła w amerykańskich kinach 80,4 mln dol. Był to najlepszy rezultat otwarcia w okresie pandemii. Wynik "Szybkich i wściekłych 9" sprzed dwóch tygodni został poprawiony o 10 mln dol. Właściciele multipleksów, szefowie wytwórni podkreślali, że są zaskoczeni dużą dynamiką powrotu do normalności, czyli do okresu przed pandemią koronawirusa. Po raz pierwszy od ponad 15 miesięcy weekendowe wpływy ze sprzedaży biletów w amerykańskich kinach przekroczyły 100 mln dol.