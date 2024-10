"To mój koszmar". Aktorka narzeka na bycie sławną

Russell rozpoczęła swoją karierę jako Felicity Porter w serialu "Felicity", który zadebiutował w 1998 roku i zakończył się po czterech sezonach w 2002 r. Jednak, jak wspomina jeden z twórców serialu, J.J. Abrams, początkowo nie widział w niej idealnej kandydatki do roli. - Kiedy weszła do pokoju, to było niemal absurdalne. Postać, którą stworzyłem, miała być nieśmiałą dziewczyną, a Keri była zjawiskowa – piękna, z uśmiechem i oczami, które przyciągały uwagę - powiedział Abrams w rozmowie z "Variety". Mimo to, Russell zdobyła serca zarówno twórców, jak i fanów swoją szczerością i humorem.