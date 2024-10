Powraca wielki przebój Netfliksa. Widzowie byli nim zachwyceni

"Wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o Wylerach, zmienia się, podobnie jak wszystko, co oni sądzą, że wiedzą o sobie nawzajem" – zapowiada Debora Cahn, showrunnerka serii. W drugim sezonie do serialu dołączy znakomita Allison Janney (laureatka Oscara za rolę w filmie "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"), która wcieli się w postać często wspominanej, ale jeszcze niewidzianej wiceprezydent Grace Penn.