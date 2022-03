To nie był pierwszy raz. 10 lat temu Will Smith uderzył mężczyznę

O co poszło? O żart, jakim ze sceny rzucił Chris Rock, nim wręczył nagrodę w kategorii najlepszy film dokumentalny. Przypomniał film "G.I. Jane" z 1997 roku, w której Demi Moore wystąpiła z ogoloną głową. Następnie powiedział, że nie może doczekać się, by zobaczyć Jadę Pinkett Smith w wymyślonej przez siebie na potrzeby żartu produkcji "G.I. Jane 2". Nawiązał w ten sposób do fryzury żony Willa Smitha, która również jest obecnie ogolona na łyso. Problem polega na tym, że Jada Pinkett Smith cierpi na łysienie plackowate.