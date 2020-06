"365 dni" hitem Netfliksa w USA. Powtarza się porównanie do pornografii

Cierlica słysząc, że "365 dni" jest określane przez niektórych mianem "bogatego porno", odpowiedział: - Bogate porno, mówisz? Nie wiem, czy mam się czuć urażony, czy to pochlebstwo – odpowiedział Cierlica. Polski zdjęciowiec ("Underdog", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa") podkreślił, że "365 dni" to przede wszystkim "baśń dla dorosłych kobiet" i współczesna wersja "Pięknej i Bestii". Nie dziwią go też porównania do "50 twarzy Greya".