"365 dni" hitem Netfliksa. Zagraniczni recenzenci miażdżą jednak film

Film "365 dni" oparty na bestellerze Blanki Lipińskiej o tym samym tytule ma ocenę wśród widzów 4/10 w serwisie Filmweb, z kolei od recenzentów 2,1/10. W naszej recenzji daliśmy produkcji "czwórkę". Mimo ostrych ocen krytyków w polskich kinach zobaczyło ten film ponad milion osób, co należy uznać za sukces.

W ten samej recenzji odnajdziemy porównania do "50 twarzy Greya" i pisarki E.L. James. Zdaniem autorki fanom serii spodoba się historia z "365 dni", a inni będą mieli mniej przyjemności z oglądania.

Przeczytamy też, że sukces "365 dni" na Netfliksie to w dużej mierze zasługa pandemii koronawirusa, która zmusiła ludzi do pozostania w domach, dzięki czemu więcej osób mogło wiosną trafić na film na platformie.

Główna bohaterka, Laura, grana przez Annę Marię Sieklucką, według recenzji nie grzeszy mądrością, a jej charakter jest trudny do zniesienia. Z kolei Massimo (Michele Morrone) istnieje przede wszystkim po to, by pobudzić wyobraźnie kobiet.