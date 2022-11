To on może być nowym Bondem. Niespodziewanie wyszedł na prowadzenie w oczach producentów

Nie ma tygodnia, by w mediach nie pojawiały się spekulacje na temat nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda w kolejnych filmach o przygodach kultowego agenta 007. Jak informuje serwis "Mirror", ponoć w ostatnich tygodniach na prowadzenie wysunął się brytyjski aktor Aaron Taylor-Johnson. Do tej pory mogliśmy oglądać go m.in. w filmach takich, jak: "Kick-Ass", "Avengers: Czas Ultrona", "Godzilli", a ostatnio wielkim sukcesem był film "Bullet Train", gdzie wystąpił u boku samego Brada Pitta.