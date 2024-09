To ona zagra legendę muzyki. Na film o Janis Joplin czekano od dawna

W 1962 r. po raz pierwszy nagrała piosenkę "What Good Can Drinkin’ Do", jednak sukces zawodowy nadszedł kilka lat później, kiedy przeniosła się do San Francisco. Tam dołączyła do hipisowskiego towarzystwa i zaczęła występować z zespołem Big Brother and the Holding Company. Te początki kariery były okresem intensywnego rozwoju, ale także wielu problemów osobistych, które towarzyszyły Janis przez całe życie.