To oni zagrają duet Milli Vanilli. Film o słynnym przekręcie muzycznym coraz bliżej

Mało tego, wkrótce hit dotarł na szczyt listy przebojów w USA. Farian zrozumiał, że w Milii Vanilii tkwi ogromny potencjał i nie warto zatrzymywać się na jednej piosence. Wyprodukował więc kolejne przeboje: " Baby Don’t Forget My Number", "Girl I’m Gonna Miss You" oraz "Blame it on the Rain".