To poszło w telewizji. "Przepraszam, dzwoni mój przyjaciel, Seagal"

W trakcie programu Sołowjow zwrócił uwagę, że ktoś do niego dzwoni na prywatny telefon. Przerwał rozmowę w studio, spojrzał na wyświetlacz i zwrócił się do widzów: "Przepraszam... Nie wszyscy moi przyjaciele wiedzą, że mam teraz program na żywo. Jednym z nich jest Steven Seagal, który akurat do mnie dzwoni. Odbiorę".