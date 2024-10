To ulubiony film Tarantino. Obsypany nagrodami przebój ponownie w kinach

"Oldboy" Park Chan-wooka

Główny bohater "Oldboya", prowadzący zwyczajne życie Oh Dae-su (Choi Min-sik), zostaje porwany i uwięziony w niewielkim pokoju. Przez cały czas jedyny kontakt ze światem stanowi dla niego telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on stał się głównym podejrzanym. Gdy mężczyzna zostaje nagle uwolniony po piętnastu latach, postanawia odszukać człowieka, który zniszczył mu życie.