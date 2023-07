Tom Cruise w pełni oddał się scjentologii. "Traktują go jak mesjasza"

Tom Cruise należy do najbardziej kasowych aktorów wszechczasów. Jego filmy zarobiły na świecie ponad 11 mld dol., z czego sam tylko sequel "Top Gun" przyniósł prawie półtora mld. W lipcu na ekrany kin wejdzie siódma już część "Mission Impossible", zatytułowana "Dead Reckoning Part One". Angaż aktora, który 3 lipca skończył 61 lat, to gwarancja kasowego sukcesu. Jednak dziś nie każdy chce z nim współpracować. A to przez jego prywatne poglądy.