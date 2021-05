Tom Cruise odpowie przed polskim sądem? Pozew dotyczy mostu w Pilchowicach

Na szczęście ostatecznie nie doszło do żadnego wyburzenia. McQuarrie twierdził, że za dezinformacje rzekomo odpowiadała osoba, którą kierowała chęć zemsty za to, że nie dostała pracy przy filmie. Z ustaleń Onetu wynika, że chodziło o Andrew Eksnera, polsko-amerykańskiego filmowca, który od 25 lat pracuje w Hollywood. Tym razem to mężczyzna poinformował o złożeniu pierwszego z trzech pozwów w tej sprawie.