Tom Cruise przerwie prace na planie. Wszystko z powodu króla Karola III

Choć Cruise znany jest ze swojej pracowitości i perfekcjonizmu (czasem aż przesadnego, czego dowodem jest jego wybuch na planie sprzed trzech lat), to jednak okazuje się, że są wydarzenia, które potrafią odwieść go od planu zdjęciowego. Jak można przeczytać w "The Sun", aktor planuje przerwać zdjęcia do "Mission: Impossible". Wszystko z racji tego, że zamierza uczestniczyć w koronacji króla Karola III, na którą został zaproszony.