Tom Hanks ma koronawirusa. Co z resztą ekipy? Wszystko, co wiemy o produkcji

Tom Hanks poinformował, że razem z żoną przeszli testy na obecność koronawirusa. Wyniki okazały się pozytywne. Tom i Rita przebywają w Australii, gdzie aktor miał lada moment wejść na plan filmu o Elvisie Presley'u. Co wiemy o tej produkcji?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tom Hanks i Rita Wilson - zdjęcie zrobiono 6 marca w Australii. (Forum)

Tom Hanks napisał, że on i jego żona czuli się nieco zmęczeni, jakby byli przeziębieni oraz odczuwali bóle ciała. Rita miała także dreszcze, które odchodziły i przychodziły oraz lekką gorączkę. Trafili do szpitala, zrobiono im testy, teraz pozostaną w izolacji tak długo, jak będzie to konieczne. "Musimy trzymać się procedur lekarskich. My, państwo Hanks, będziemy poddawani testom, obserwacji i odizolowani tak długo, ile wymaga tego bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Co możemy zrobić, jeśli nie brać życia dzień po dniu, co nie?" - napisał aktor.

Zobacz: Jak walczyć z pandemią koronawirusa? Najważniejsze informacje

Hanks przyleciał do Australii 26 stycznia, o czym szczegółowo rozpisywał się m.in. "Daily Mail". Można było przeczytać, że Hanks dotarł tam regularnymi liniami, a nie prywatnym samolotem; z płyty eskortowała go do hali przylotów obsługa lotniska Gold Coast.

Zagraniczne media podają, że małżeństwo miało zatrzymać się w hotelu Peppers Broadbeach.

Długo nie trzeba było czekać, by media prześledziły wydarzenia, w których brali udział Tom i Rita. Żona aktora dała mały koncert w Emporium Hotel South Bank w Brisbane, udzieliła wywiadu w programie "Today Show". Małżeństwo było też razem w słynnej operze w Sydney, zrobili sobie masę zdjęć z fanami, które można oglądać na Instagramie.

Instagram.com Podziel się

Co z produkcją filmu?

Tom Hanks przyleciał do Australii na plan filmu o Elvisie Presley'u. Reżyserem i współscenarzystą jest Baz Luhrmann, który potwierdził, że produkcja została wstrzymana na nieokreślony czas. Kamery miały wystartować w poniedziałek, 16 marca.

Hanks jest jedynym aktorem tej produkcji, który poinformował o problemach ze zdrowiem. W filmie miał wcielić się w "Pułkownika" Toma Parkera, który był przez lata menadżerem Elvisa. To dzięki niemu Presley stał się supergwiazdą na całym świecie. Z jednej strony był bohaterem, a z drugiej - czarnym charakterem, co planowano pokazać w filmie.

Główną rolę dostał Austin Butler. Nie wiadomo, czy młody aktor także przyleciał do Australii. Ostatnie zdjęcie, jakim pochwalił się na Instagramie, pochodzi z 2 marca. W żaden sposób nie skomentował doniesień o Hanksie.

W filmie mieli zagrać także Maggie Gyllenhaal (mama, Gladys Presley), Olivia DeJonge (Priscilla Presley) i Rufus Sewell (Vernon Presley).

"Gold Coast Bulletin" opublikował oświadczenie, jakie swoim współpracownikom wysłał Buz Luhrmann. Reżyser apeluje do produkcji, by porzucili swoje obowiązki i zostali w domach.

"Wszystkie prace związane z produkcją zostają odwołane. Dziękujemy wszystkim za współpracę i zapewniamy, że w najbliższych godzinach przekażemy wam więcej informacji" - czytamy w oświadczeniu, które zdobyli dziennikarze.

"Od siebie dodam: proszę, wiedzcie, że zdrowie i dobro całej naszej ekipy jest naszym absolutnym priorytetem w tej chwili. Dziękujemy wam bardzo za wsparcie w tej trudnej sytuacji" - dodał Luhrmann.

Film miał powstać dla studia Warner Bros. Na tę chwilę rzecznik Warnera zdążył przekazać, że "jeden z członków ekipy przeszedł test na obecność COVID-19 i wynik jest pozytywny". Potwierdził, że ekipa współpracuje blisko z australijską służbą zdrowia i kontaktuje się ze wszystkimi, którzy mogli zetknąć się z zakażonym.

Koronawirus psuje plany wielkich wytwórni

Filmowa historia Presleya miała już nawet datę premiery - 1 października 2021 roku. Rok temu "Vogue" oceniał, że może to być ponadczasowy film, który przyciągnie miliony osób do kin. Obsada i historia to ważne składowe, ale i doświadczenie Luhrmanna w tworzeniu epickich obrazów ("Wielki Gatsby", "Moulin Rouge") to też najlepsza rekomendacja.

Ten nowy film nie miał jeszcze oficjalnego tytułu. Z opisu przedstawionego przez dziennikarzy "Hollywood reporter" wynikało, że Luhrmann pokaże historię Presleya odkąd ten skończył 13 lat i debiutował w świecie rozrywki. Miał prześledzić jego karierę do momentu turbulencji, jakie przeżył w życiu prywatnym w USA.

Skoro nie wiadomo, kiedy ekipa wróci na plan, można się spodziewać, że data premiery filmu jest już nieaktualna.