Tomasz Karolak żegna przyjaciela. Miał 54 lata, nieznana jest przyczyna śmierci

To właśnie ta produkcja sprawiła, że Tomasz Karolak w ciągu jednego sezonu stał się najbardziej popularnym polskim aktorem. Rola faceta w kryzysie wieku średniego otworzyła mu drogę do wielu intratnych propozycji od producentów komedii. Karolak zagrał w serii filmów "Listy do M." i innych kasowych produkcjach i popularnych serialach: "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny", "Przepis na życie", "Planeta singli", "Testosteron".