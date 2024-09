Tomasz Kot dla WP: "Pielęgnuję w sobie wdzięczność za to, że mogę rozwijać swoją pasję"

Powrót do lat 90.

Twórcy filmowi chętnie wracają ostatnio do lat 90. - To jest oczywiście powód do wielu przemyśleń, bo z jednej strony czuję, jakby to było wczoraj, a z drugiej strony mam nastoletnie dzieci, które są zachwycone tą epoką, mówią, że to był świetny czas, że świetnie się ludzie ubierali, a człowiek pamięta, jak to było naprawdę. Że to nie było do końca tak świetnie - mówi w rozmowie z WP Tomasz Kot.