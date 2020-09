Sekielski schudł już 65 kilogramów. Najnowsze zdjęcie działa na wyobraźnię

Tomasz Sekielski prawie rok temu ważył 185 kilogramów . To właśnie wtedy nadwaga zaczęła negatywnie odbijać się na jego formie i samopoczuciu. W końcu powiedział "dość" i postanowił zawalczyć o szczuplejszą i, przede wszystkim, zdrowszą sylwetkę. Pierwszym krokiem była operacja zmniejszenia żołądka. Pomogła mu zrzucić kilkanaście kilogramów. Ale dziennikarz nie spoczął na laurach. Wiedział, że to dopiero początek.

Sekielski ostro wziął się do roboty, rozpoczął współpracę z trenerem, zmienił dietę i zaczął ćwiczyć. Efekty metamorfozy widać gołym okiem. Co jakiś czas dziennikarz publikuje na Instagramie zdjęcia, by pochwalić się nowym wyglądem i udokumentować efekty swojej walki.