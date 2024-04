Tragiczna historia młodej aktorki. Jedna rola sprowadziła na nią śmierć

Będąc tam, pojawiły się okazje, by Rebecca mogła spróbować swoich sił na małym ekranie. Zagrała w paru operach mydlanych, ale wciąż myślała poważnie o karierze modelki. Jednak jej wzrost (170 cm) sprawił, że miała trudności z przebiciem się. Krótki wyjazd do Japonii za pracą okazał się porażką, więc gdy w 1985 r. wróciła do Nowego Jorku, postanowiła skupić się mocniej na aktorstwie.