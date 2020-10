Transmisja gali Grand Video Awards. WP nominowana w dwóch kategoriach

54 filmy spośród ponad 600 zgłoszonych materiałów trafiły do finału konkursu Grand Video Awards 2020. Jego ideą jest honorowanie twórców najbardziej kreatywnych filmów wideo w internecie. 17-osobowe jury wskazało nominowanych do nagród w 11 kategoriach, w tym nowej - wideoklip. Dwie nominacje otrzymały produkcje Wirtualnej Polski. We wtorek 6 października o godzinie 19.30 rozpocznie się gala finałowa konkursu Grand Video Awards. Transmisja będzie dostępna poniżej.

Grand Video Awards honoruje najbardziej kreatywnych, oryginalnych i nowatorskich autorów oraz promuje najlepszą twórczość wideo w polskim Internecie. W tym roku zgłoszono ponad 600 produkcji. Profesjonalne jury złożone z 17 osób nominowało 54 filmy w 11 kategoriach.

Wśród nominowanych dwie produkcje Wirtualnej Polski. Błażej Żuławski został nominowany w kategorii Branded Content za "In Love with You" natomiast Mateusz Gołębiewski za "Hycel. Historia nietypowej pasji" w kategorii Hobby, Sport, Podróże.

Poniżej lista wszystkich kategorii i nominowanych produkcji.

Branded Content:

1. Błażej Żuławski – Wirtualna Polska – "In Love With You odc. 1"

2. Filip Połoska i Aleksander Kropidłowski – Noizz.pl – "Wysłaliśmy DNA zagrożonych gatunków zwierząt w kosmos. Czy ktoś odczyta sygnał?"

3. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "Rzeczy, które widzę [6K]"

4. Krzysztof Gonciarz i Tofu Media Polska – Krzysztof Gonciarz – "Największy mit na temat recyklingu"

5. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Dziewczyna vs prezenty | Czy mówiłem Wam?"

6. Odeta Moro – Onet On – "Odeta Moro: »Można zbierać szczękę z podłogi!« | Pasja w podróży"

Gaming:

1. Arkadiusz Kamiński – arhn.eu – "Historia PlayStation 3 – Time Warp"

2. Grzegorz Barański, Łukasz Skalik – PIĄTEK – serial oryginalny – "Powrót do przeszłości"

3. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "O co chodzi w tej grze?!"

4. Tomasz Bury – Mestre – "Tak tworzy się klimat w grach wideo | Post Scriptum"

Hobby, podróże, sport:

1. Artur Marcol, Piotr Furmankiewicz, Mateusz Michalak – Fumi Studio – "MVP | Animation Short Film inspired by Kobe Bryant"

2. Kamil Adam Janko, Karol Pikuła, Paweł Kamiński – MegaSpaceFighter Productions, Brick Force Studios, pkmovies92 – "LEGO Star Wars: The Mandalorian – Official Trailer Stop Motion"

3. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Spacer donikąd"

4. Mateusz Gołębiewski – Wirtualna Polska – "Hycel. Historia nietypowej pasji"

Beauty, fashion food:

1. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Mukbang o Mukbang"

2. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Salty lemon – napój z kiszonej limonki"

3. Karolina Zientek – ClassyKA – "»Wybacz, ale to nie jest to, co zamawiałem«...| Historia makijażu"

4. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "Unboxing bluzy z Żabki za 1000 PLN!!"

Edukacja, nauka, technika:

1. Cezary „CeZik” Nowak – NutkoSfera – "Małe ciała niebieskie || NutkoSfera"

2. Dawid Myśliwiec – Uwaga! Naukowy Bełkot – "Słowo na sobotę – o wracaniu do domu"

3. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Deepfake o deepfake"

4. Huyen Pham i Marcin Nguyen – emce kwadrat – "Zjadłam mięso z probówki!"

5. Michał Nogala – Janusz Filmu – "Kolor i równowaga w kadrze"

6. Piotr Kosek – Astrofaza – "Lecimy na Księżyc – odwiedzamy stację kosmiczną"

Publicystyka, wideorozmowa:

1. Borys Adam Uczułka – Planeta Abstrakcja – "Najgorsze miejsce do życia"

2. Człowiek Warga – Z Dvpy – "Cała prawda o JUTUB – Strzał z D"

3. Grzegorz Barański, Łukasz Skalik – PIĄTEK – serial oryginalny – "Życie na kółkach"

4. Igor Leśniewski i Piotr Dziadosz – Ajgor Ignacy – "My, dzieci z domu dziecka"

5. Kaja Kraska, Mateusz Mękarski – Globstory – "The game. Migranci na szlaku bałkańskim"

6. Konrad Śniady, Wiktor Bruchal – Konrad Śniady – "Niezwykli pasterze reniferów"

7. Sylwester Wardęga – WATAHA – Krulestwo – "Rozmowa z cyberprzestępcą"

Muzyka:

1. Karolina Pielesiak, Natalia Szymaniec – Szparagi – "Szparagi – Ja, bogini (Official Video)"

2. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Martin Stankiewicz #hot16challenge2"

3. Wojtek Szumański i Karol Papała – Wojtek Szumański – "Siódemka (Wojtek Szumański)"

Wideotutorial:

1. Dorota Spaczyńska-Pilorz – Dorotas Freaks – "Wonderland After Dark | Top 5 | Face Awards Polska | NYX"

2. Kamil Adam Janko – MegaSpaceFighter Productions – "Jak zrobić animację poklatkową z LEGO – warsztaty stopmotion"

3. Michał Nogala – Janusz Filmu – "Łączenie scen techniką smash cut"

4. Michał Nogala – Janusz Filmu – "Przejścia montażowe, fajne triki i efekty"

Kultura i sztuka:

1. Człowiek Warga – Z Dvpy – "Odyseja 2010 – film krótkometrażowy Wargi"

2. Daniel Rusin – Reżyser Życia – "LGBT Polska short film"

3. Daniel Rusin, Ewa Ciepałowicz, Natalia Jabłońska – Reżyser Życia – "»Znikające dzieci, nastoletnia depresja« (gościnnie Roxie Węgiel, Wersow, Anna Dereszowska)"

4. Igor Leśniewski i Piotr Dziadosz – Ajgor Ignacy – "Clickbait | short film"

5. Marek Hucz i Jan Jurkowski – G.F. Darwin – "Jezus »Miłujcie się« | Stand-Up | 2019"

6. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Moja strefa komfortu"

Rozrywka i komedia:

1. Karolina Pielesiak, Adam Andrzejewski – Szparagi – "Skansen (film krótkometrażowy) – [Szparagi]"

2. Krzysztof Gonciarz – Krzysztof Gonciarz – "Jeździłem ciężarówką po mieście i gadałem głupoty"

3. Martin Stankiewicz – Martin Stankiewicz – "Wujek vs działka | Czy mówiłem Wam?"

4. Natasza Parzymies – Natasza Parzymies – "Control / Kontrola (Episode 5)"

Wideoklip:

1. Bartłomiej „Brandys” Kalinowski – JETLAGZ – "Jetlagz – 32 smartfony"

2. Iga Krefft, Łukasz Jaśniak – Ofelia – "Ofelia – To do pana"

3. Łukasz Jedynasty, Bartosz Krusznicki, Zuzanna Staszewska – Łydka Grubasa – "Łydka Grubasa – Walec (Oficjalny Teledysk) (2020)"

4. Marek Skrzecz – Fisz Emade Tworzywo – "Fisz Emade Tworzywo – Nie za miłe wiadomości"

5. Kinga Brocka, Ifi Ude x Marta Nizio Bashesh – IfiUdeVEVO – "Ifi Ude – Tato, tato ft. Bart Pałyga, Marcin Lamch"

6. Maciej Szupica, Krzysztof Kiziewicz – Mystic Production TV – "Organek – Pogo (Official Video)"