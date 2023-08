Treat Williams zginął na drodze. Sprawca wypadku wydał oświadczenie

To właśnie on został wskazany przez policję jako kierowca hondy, który 12 czerwca miał doprowadzić do tragicznego wypadku. Przypomnijmy, że 71-letni aktor prowadził motocykl i nie był w stanie uniknąć zderzenia z samochodem osobowym. Został "wyrzucony z maszyny" i doznał poważnych obrażeń. Przetransportowano go śmigłowcem do Albany Medical Center w stanie Nowy Jork. Tam lekarze stwierdzili zgon.