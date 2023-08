Przyczyna śmierci aktora. Policja ujawniła szczegóły po dwóch miesiącach

"Treat był pełen miłości do swojej rodziny, do swojego życia i do swojego rzemiosła, i był naprawdę na szczycie we wszystkim. … Do wszystkich jego fanów, proszę, wiedzcie, że Treat doceniał was wszystkich i proszę, nadal miejcie go w swoich sercach i modlitwach" - pisała rodzina aktora. Córka publikowała przejmujące wiadomości o tym, że nie może pogodzić się ze stratą taty: "Takiego bólu nigdy nie czułam. Jestem całkowicie zdruzgotana".