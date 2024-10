"Doprowadził do jej śmierci". Wydarzenie w Polsce budzi duży sprzeciw

Tymczasem w Stanach pojawiły się krytyczne opinie na temat premiery "Rust". Niektóre osoby z branży filmowej uważają, że jest to nieetyczne promowanie filmu, którego producentem jest Alec Baldwin. "Jestem za tym, żeby uczcić pamięć Halyny i jej cudowne prace, ale nie przez promowanie filmu, przez który zginęła" – uważa Rachel Morrison, nominowana za zdjęcia do "Czarnej Pantery". "Zastanówcie się drugi raz nad promowaniem filmu, który był kręcony przy nieodpowiednich, niebezpiecznych warunkach i doprowadził do śmierci operatorki zdjęć" – apeluje inna operatorka Suzie Lavelle.