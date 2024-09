TVP daje nadzieję na powrót hitu. Polacy czekali na te wieści 4 lata

- Wiem, że są na to interesujące pomysły. Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie Patryk Yoka. Na pewno najważniejsze jest to, że jeżeli będziemy to robić, to w tym dawnym składzie, dowodzonym kreatywnie przez Patryka Yokę, który jest wybitnym twórcą - komentował Musiał. Zdaniem aktora, gdyby "Rodzinka.pl" faktycznie miała wrócić na antenę TVP, to "tylko z nim na pokładzie".