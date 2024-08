Twórca oryginalnego "Kruka" nabija się z kinowej klapy nowej wersji

Alex Proyas podkreślał, że nie czerpie radości z negatywnych opinii o pracy innych twórców filmowych, jednak reakcje fanów mówią same za siebie. "‘Kruk’ to nie tylko film. Brandon Lee zginął podczas jego tworzenia, a film został ukończony jako testament jego utraconego talentu i tragicznej śmierci. To jest jego spuścizna. Tak powinno pozostać", zaznaczał Proyas.