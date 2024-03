Nowy "Kruk" niebawem w kinach. Reżyser pierwszej ekranizacji nie chce remake'u, bo to dziedzictwo zmarłego tragicznie aktora

Jak pisze Przemysław Romanowski, dla Brandona Lee, który wcielał się w główną rolę, "Kruk" mógł stać się filmem przełomowym. Miał wyciągnąć go z getta niskobudżetowego kina kopanego i otworzyć drogę do Hollywood. Niestety na planie doszło do tragedii: Brandon Lee został dwukrotnie postrzelony w brzuch. Co się stało? Nigdy do końca tego nie wyjaśniono. Jedna z wersji wydarzeń mówi o prawdziwych nabojach w broni, inna o amunicji bez prochu, ale o tak dużej sile rażenia, że okazała się śmiertelna.